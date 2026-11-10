La Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento relativo a ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all'attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare.

In particolare, la richiesta di archiviazione riguarda il sindaco Giuseppe Sala coinvolto nella vicenda sul cosiddetto 'Pirellino', l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'architetto Stefano Boeri e il ceo di Coima Manfredi Catella, ma anche l'ex presidente e l'ex componente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra.

Pm: "Non provata corruzione, contro Sala assenza di prove"

In uno dei passaggi del comunicato firmato dal procuratore di Milano, Marcello Viola, si legge: "Con riguardo alle contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità, svolte nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono state seguite le indicazioni di gip e del Tribunale del Riesame circa l'assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l'accusa in giudizio".

Il sindaco era stato indagato per 'false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone' e 'induzione indebita a dare o promettere utilità' in merito alla vicenda 'Pirellino', cioè l'edificio di via Pirelli 39 che ospitava uffici comunali. "Con riguardo ai reati di falso strumentali alle condotte corruttive, secondo le valutazioni emerse in sede giurisdizionale, è stata esclusa la loro sussistenza", si legge nel comunicato della Procura.

Con riguardo ai reati di corruzione, si è seguita l'indicazione emersa in sede giurisdizionale, circa "l'inesistenza di una prova del sinallagma corruttivo utile a una ragionevole previsione di condanna". Per la Procura, "la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l'accusa in giudizio, l'esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l'esercizio della funzione pubblica".