circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner pronto al rientro: "Sto bene, l'obiettivo è tornare al più presto"

Il campione azzurro: "Ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli"

Jannik Sinner - Ipa
Jannik Sinner - Ipa
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 11.54
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L'obiettivo è tornare il più presto possibile". Così Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis mondiale, in occasione dell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano, a proposito dell'infortunio al ginocchio che dall'estate lo tiene lontano dal campo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza