Il campione azzurro: "Ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli"

"Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L'obiettivo è tornare il più presto possibile". Così Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis mondiale, in occasione dell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano, a proposito dell'infortunio al ginocchio che dall'estate lo tiene lontano dal campo.