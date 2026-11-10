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Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"

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10 novembre 2026 | 12.55
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi sono i protagonisti di 'Chiaroscuro', la serie ambientata nel mondo dell'arte, disponibile dall'11 novembre su Netflix. Un light crime ma anche una buddy comedy, che mescola mistero e arte contemporanea, dove una scena del crimine si legge come un'opera d'arte e la verità è spesso nascosta dietro falsi indizi, proprio come accade davanti a un quadro contraffatto. "Non sappiamo più che cosa è vero: è vero ciò che accade o quello che arriva alla gente?", osserva Spollon nell'intervista all'Adnkronos. Più netto Lattanzi, che ammette di guardare con preoccupazione all'evoluzione dell'intelligenza artificiale: "A me fa un po' paura". (di Lucrezia Leombruni)

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