circle x black
Cerca nel sito
 

Ira Hegseth: "Il mio impeachment è una farsa e tutti lo sanno". Poi l'attacco ai giornalisti

Il capo del Pentagono ai cronisti: "Odiate il presidente più di quanto amate il vostro Paese"

Pete Hegseth - Afp
Pete Hegseth - Afp
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 14.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' una farsa, una trovata politica, e tutti lo sanno". Così Pete Hegseth ha definito la procedura di impeachment avviata contro di lui dal deputato repubblicano, Thomas Massie, in una conferenza stampa convocata oggi per rivendicare quelle che definisce le vittorie militari dell'amministrazione Trump.

Vittorie che i media non riportano perché "voi odiate il presidente più di quanto amiate il vostro Paese e le vostre forze armate". Il capo del Pentagono si è detto "orgoglioso di ogni azione condotta" e di essere "pronto a rifarle di nuovo".

Il deputato repubblicano del Kentucky Massie ha depositato ieri alla Camera una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Usa, aprendo la strada a una votazione in merito che potrebbe tenersi entro mercoledì. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza