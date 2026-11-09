circle x black
Cerca nel sito
 

Richiesta di impeachment per Hagseth presentata da un deputato repubblicano

Secondo Thomas Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran. Rubio: "Iniziativa ingiusta, ha svolto un ottimo lavoro"

Thomas Massie e Pete Hegseth - Afp
Thomas Massie e Pete Hegseth - Afp
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha depositato alla Camera una mozione di impeachment contro Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, aprendo la strada a una votazione in merito che potrebbe tenersi entro mercoledì. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto espresso il suo sostegno. Hegseth, ha detto proprio mentre il repubblicano presentava la mozione, "ha svolto un ottimo lavoro. Lavoro con lui, quindi forse colgo un aspetto della sua persona che i media non vedono e che magari sfugge anche ad altri membri del Congresso", ha aggiunto, parlando con i giornalisti a Parigi, dove si è recato per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7.

Interpellato in merito all’iniziativa del collega repubblicano Rubio ha detto di trovarla "ingiusta". "Ho lavorato con lui quotidianamente su molte di queste questioni", ha aggiunto. "Ho potuto constatare il lavoro che svolge e la professionalità che mette in campo", le parole del Segretario di Stato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza