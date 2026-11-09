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Dl bollette, via libera al decreto con taglio ai costi dell'elettricità per famiglie e imprese

Il testo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri

Immagine di repertorio - (Ipa)
Immagine di repertorio - (Ipa)
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09 novembre 2026 | 19.01
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

Una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. È quanto prevede la nuova misura del Dl Bollette, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità.

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