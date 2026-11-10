Il senatore Francesco Silvestro dice addio a Forza Italia per approdare alla Lega. "Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo progetto politico", dice Silvestro all'Adnkronos.

"La mia scelta di aderire alla Lega è stata una decisione ponderata, maturata dopo un lungo periodo di riflessione - spiega - Sono stato convinto dal progetto nazionale della Lega, ulteriormente rafforzato dal recente congresso che ha rieletto Matteo Salvini e ha cambiato il nome del partito. Un progetto che mette al centro la valorizzazione di tutti i territori e che personalmente mi consente di avere quell’agibilità politica che in Forza Italia è venuta gradualmente meno".

"In questa scelta pesa l'eredità di Silvio Berlusconi, che era molto legato a Salvini e che ho sempre sentito come un patrimonio di ideali e di responsabilità da custodire. Compiere questo passo significa anche confrontarmi con quella memoria ma ritengo più coerente questa decisione che una permanenza priva della reale libertà di azione politica per la mia città e la mia regione. Ringrazio Matteo Salvini, Claudio Durigon e tutta la dirigenza campana della Lega che mi hanno accolto con grande favore e disponibilità”, conclude Silvestro.

Imprenditore, eletto con Forza Italia nel 2022 in Campania, Francesco Silvestro è entrato in Forza Italia come militante nel 1998, dove è stato finora coordinatore provinciale a Napoli. In Parlamento ricopre attualmente la carica di presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Con il nuovo ingresso, il gruppo della Lega a Palazzo Madama è ora composto da 30 senatori.