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Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video

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10 novembre 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
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Dopo la proposta del deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie di promuovere una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, Donald Trump ha risposto a una domanda sul tema dando della "perdente" alla giornalista della Cnn Kaitlan Collins. Tutto è avvenuto in punto stampa alla Casa Bianca dove Trump ha accusato anche la sua rete di avere ascolti fallimentari. Con Hegseth, prosegue il presidente americano, "abbiamo vinto due guerre, ha fatto un buon lavoro".

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