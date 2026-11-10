circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, fisico Cervellati morto investito da monopattino: alla guida c'era il 51enne Massimiliano Suburri

L'uomo ha raccontato di essersi trovato davanti l’anziano mentre percorreva la ciclabile e di esser caduto anche lui

Roberto Cervellati
Roberto Cervellati
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È Massimiliano Suburri, 51 anni, l'uomo che si è costituito per l'investimento di Roberto Cervellati , fisico ed ex ricercatore dell'Enea, avvenuto venerdì scorso sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. Il 51enne vive nel quartiere romano di Casetta Mattei e lavora come assicuratore a Roma. Mai un problema con la giustizia, una vita come molte altre, tra famiglia e impegni professionali. Per questo, nella speranza di destreggiarsi meglio nel traffico cittadino, tre giorni prima dell'incidente in viale Angelico, aveva acquistato un monopattino. Venerdì scorso, sulla ciclabile, ha travolto accidentalmente l'ex ricercatore dell'Enea 92enne Roberto Cervellati, morto poi in ospedale dopo il ricovero in ospedale.

Difeso dall’avvocato Federico Puggioni﻿, con il quale si è presentato ieri alla stazione dei carabinieri di Trastevere, si è detto angosciato e addolorato. Ha raccontato di essersi trovato davanti l’anziano mentre percorreva la ciclabile e di esser caduto anche lui. Una volta rialzatosi, si sarebbe fatto passare il telefono da uno straniero che era intervenuto sul posto per dare lui stesso le indicazioni ai soccorsi. A quel punto, dopo aver visto il sangue della vittima, in preda al panico, si è allontanato. Appresa dalla stampa la notizia del decesso di Cervellati, il 51enne ha deciso di andare dai carabinieri per costituirsi. E' stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza