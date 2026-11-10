È Massimiliano Suburri, 51 anni, l'uomo che si è costituito per l'investimento di Roberto Cervellati , fisico ed ex ricercatore dell'Enea, avvenuto venerdì scorso sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. Il 51enne vive nel quartiere romano di Casetta Mattei e lavora come assicuratore a Roma. Mai un problema con la giustizia, una vita come molte altre, tra famiglia e impegni professionali. Per questo, nella speranza di destreggiarsi meglio nel traffico cittadino, tre giorni prima dell'incidente in viale Angelico, aveva acquistato un monopattino. Venerdì scorso, sulla ciclabile, ha travolto accidentalmente l'ex ricercatore dell'Enea 92enne Roberto Cervellati, morto poi in ospedale dopo il ricovero in ospedale.

Difeso dall’avvocato Federico Puggioni﻿, con il quale si è presentato ieri alla stazione dei carabinieri di Trastevere, si è detto angosciato e addolorato. Ha raccontato di essersi trovato davanti l’anziano mentre percorreva la ciclabile e di esser caduto anche lui. Una volta rialzatosi, si sarebbe fatto passare il telefono da uno straniero che era intervenuto sul posto per dare lui stesso le indicazioni ai soccorsi. A quel punto, dopo aver visto il sangue della vittima, in preda al panico, si è allontanato. Appresa dalla stampa la notizia del decesso di Cervellati, il 51enne ha deciso di andare dai carabinieri per costituirsi. E' stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.