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Travolto da monopattino a Roma, muore il fisico Cervellati: si cerca il conducente

Il 93enne stava percorrendo a piedi la pista ciclabile. Dopo l'impatto, l'investitore si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce

Roberto Cervellati
Roberto Cervellati
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08 novembre 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto dopo essere stato investito da un monopattino elettrico mentre camminava sulla pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati, a Roma. La vittima è Roberto Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell'Enea, deceduto sabato 7 novembre al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.

L'investimento è avvenuto venerdì 6 novembre, intorno alle 15.30, all'altezza del civico 70. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava percorrendo a piedi la pista ciclabile quando è stato travolto da una persona alla guida di un monopattino elettrico. Dopo l'impatto, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare il responsabile. Le indagini si concentrano sull'ascolto dei testimoni e sull'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno cercando elementi utili per identificare il conducente del monopattino e ricostruire le fasi dell'investimento.

Chi era Roberto Cervellati

Roberto Cervellati era un fisico con una lunga esperienza nel campo della ricerca scientifica. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto anche un ruolo di primo piano nelle attività italiane in Antartide, guidando una missione scientifica dell'Enea.

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