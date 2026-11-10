Ericsson, a Image Italy fiducia al centro delle infrastrutture digitali italiane ed europee

Si è svolto oggi pomeriggio a Roma, presso la Sala delle Colonne all’Eur, Imagine Italy 2026, l’appuntamento annuale con cui Ericsson riunisce operatori di telecomunicazioni, imprese e istituzioni per confrontarsi sulle priorità strategiche e sulle prospettive di sviluppo digitale del Paese.

Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia, ha richiamato il ruolo strategico delle reti mobili come infrastruttura abilitante della trasformazione digitale e dello sviluppo economico e industriale del Paese. Dall’energia ai trasporti, dalla sanità ai servizi pubblici, fino alla difesa e alla sicurezza, un numero crescente di attività e servizi essenziali dipende dalla disponibilità di reti mobili performanti, affidabili e sicure. Le telecomunicazioni non sono quindi solo una commodity o un servizio al consumo, ma un asset strategico per la competitività e la resilienza del sistema Paese. Con la crescente diffusione dei servizi digitali, del cloud e dell'intelligenza artificiale, evolvono anche le aspettative nei confronti delle reti. Alla copertura e alla capacità si affiancano requisiti sempre più stringenti di prevedibilità, resilienza e sicurezza. L’affidabilità, in questo scenario, non è soltanto una prestazione tecnica: è la condizione che permette ai cittadini di fidarsi dei servizi digitali, alle imprese di innovare e alle istituzioni di garantire la continuità delle funzioni essenziali.

“La fiducia è una condizione imprescindibile per il futuro digitale dell’Europa e dell’Italia - ha detto Andrea Missori - si costruisce attraverso infrastrutture sicure e resilienti, tecnologie affidabili e la capacità di mantenere il controllo sulle risorse e sulle competenze strategiche. Rafforzare la sovranità tecnologica europea non significa isolarsi, ma disporre delle capacità industriali, tecnologiche e delle partnership necessarie per compiere scelte autonome, proteggere i propri interessi e competere a livello globale. È una responsabilità condivisa che richiede una visione di lungo periodo e una collaborazione concreta tra istituzioni e industria".

Il programma ha preso le mosse dall’intelligenza artificiale con il panel “Intelligenza per crescere”, a cui hanno partecipato Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone, Andrea Billet, Direttore del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale di Acn e Fabio Moioli, Executive Search and Leadership Advisor di Spencer Stuart. Il confronto ha messo in luce una relazione sempre più stretta tra intelligenza artificiale e connettività. Da un lato, la diffusione dell'AI e delle applicazioni agentiche richiede reti mobili in grado di garantire prestazioni elevate, bassa latenza, sicurezza e continuità del servizio. Dall'altro, l'intelligenza artificiale rappresenta una leva per trasformare le reti, rendendole più intelligenti, adattive ed efficienti, attraverso una gestione sempre più automatizzata del traffico e delle risorse. Reti e AI si abilitano e si potenziano reciprocamente, delineando un nuovo ecosistema digitale.

I dati italiani del report “An Agentic Life” di Ericsson ConsumerLab, mostrano già la portata di questa evoluzione: oggi il 38% degli utenti utilizza l’AI ogni giorno e la quota potrebbe raggiungere il 56% entro il 2030. Anche l'utilizzo quotidiano delle applicazioni di AI agentica è destinato a crescere significativamente, passando dall'attuale 3% al 25% entro la fine del decennio. La crescente intensità delle interazioni digitali, il numero di dispositivi connessi e l'aumento dei flussi di dati, in particolare in uplink, pongono nuove esigenze alle infrastrutture mobili. La qualità della rete diventa quindi un fattore determinante: non più soltanto copertura e capacità, ma anche velocità di risposta, affidabilità e capacità di gestire carichi di traffico sempre più dinamici. Per sostenere interazioni continue con agenti autonomi e, in prospettiva, estendere l’AI al mondo fisico, dai robot, ai droni, alle macchine a guida autonoma, le reti dovranno evolvere in termini di prestazioni, efficienza, sicurezza e funzionalità. "L'intelligenza artificiale rappresenta al tempo stesso una sfida e un'opportunità per le reti mobili: da un lato ne aumenta le esigenze in termini di prestazioni e capacità, dall'altro ci offre strumenti per renderle più intelligenti, automatizzate ed efficienti. È questa evoluzione che ci permetterà di rispondere alle nuove esigenze di clienti e settori produttivi, abilitando servizi sempre più evoluti e differenziati”, ha sottolineato Missori.

Accanto alle prestazioni, emerge con crescente rilevanza il tema della fiducia. Per gli utenti che utilizzano l'AI più assiduamente, il tempo di risposta della rete incide sulla soddisfazione 2,5 volte più che per l'utente medio. Ma la qualità dell'esperienza non è l'unica preoccupazione: in Italia, il 45% degli utenti che utilizzano quotidianamente l'AI dichiara forti timori rispetto alla possibilità di interagire con assistenti artificiali falsi o compromessi. Quando si tratta di verificarne l'identità, gli operatori di telecomunicazioni sono al primo posto tra i soggetti a cui gli utenti si affiderebbero. La fiducia nell'intelligenza artificiale dipende quindi anche dalla solidità dell'infrastruttura che ne sostiene il funzionamento e dalla capacità di proteggere le interazioni digitali. Prestazioni, sicurezza e affidabilità non sono dimensioni separate, ma requisiti complementari per rendere possibile un'adozione dell'AI su larga scala. Gli operatori sono chiamati a svolgere un ruolo centrale non soltanto nell'abilitare questa trasformazione, ma anche nel creare le condizioni perché cittadini e imprese possano beneficiarne in modo sicuro e consapevole.

La diffusione dell'intelligenza artificiale, delle applicazioni agentiche e dei servizi digitali avanzati richiede un salto di qualità nelle infrastrutture di connettività mobile. Le reti devono essere in grado di gestire volumi di traffico crescenti, interazioni in tempo reale e applicazioni sempre più esigenti in termini di prestazioni, latenza, affidabilità e sicurezza. Per rispondere a queste nuove esigenze è fondamentale accelerare l'evoluzione verso il 5G Standalone (5G SA), un passaggio chiave per esprimere pienamente il potenziale del 5G. Basato su un'architettura interamente 5G, con un core di rete dedicato, il 5G SA consente di superare i limiti del modello tradizionale best-effort e di introdurre funzionalità avanzate come la network slicing e la connettività differenziata. Questo permette agli operatori di configurare prestazioni e livelli di servizio in funzione delle specifiche esigenze delle applicazioni e dei clienti, abilitando nuovi casi d'uso in ambito industriale e consumer. Accelerare questa transizione significa quindi non soltanto migliorare le prestazioni della connettività mobile, ma creare le condizioni infrastrutturali per una nuova generazione di servizi basati sull'intelligenza artificiale.

L'evoluzione delle reti rappresenta anche un'opportunità per nuovi modelli di business. Secondo i dati Ericsson ConsumerLab, quasi la metà degli utenti consumer a livello globale sarebbe disposta a pagare di più per una connettività differenziata in occasioni come eventi di intrattenimento e manifestazioni sportive. Il tema è stato al centro della sessione “Momenti che fanno la differenza”, con Benedetto Levi, CEO di iliad; Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo Ferrovie dello Stato, Giuseppe Marotta, Presidente di FC Internazionale Milano (da remoto) ed Emanuele Iannetti, Amministratore delegato del Polo Strategico Nazionale (Psn). La diffusione dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle reti stanno aumentando la dipendenza di cittadini, imprese e istituzioni dalle infrastrutture digitali. In questo scenario, sicurezza, resilienza e affidabilità non sono più soltanto requisiti tecnologici, ma condizioni essenziali per sostenere l'innovazione e garantire la continuità dei servizi strategici: dall'energia alla sanità, dai trasporti alla difesa e alla sicurezza pubblica. La fiducia è un requisito fondamentale delle infrastrutture digitali. Più le nostre società dipendono dalla connettività e dai servizi digitali, più diventa importante poter contare su reti sicure, resilienti e affidabili.

È un tema strettamente legato alla sovranità tecnologica europea, intesa non come autosufficienza o isolamento, ma come capacità di sviluppare competenze, mantenere solide capacità industriali, contribuire alla definizione degli standard internazionali e conservare la libertà di scelta sulle tecnologie strategiche. “L'Europa ha una storia e competenze industriali che le consentono di continuare a essere protagonista nell'evoluzione delle telecomunicazioni. Per valorizzare questo patrimonio e contribuire a definire il futuro delle reti, a partire dal 6G, servono investimenti in ricerca e innovazione e scelte industriali e regolatorie capaci di sostenere i campioni tecnologici del continente e favorire un ecosistema competitivo. È così che si costruisce la sovranità tecnologica europea e si contribuisce alla sicurezza e alla competitività del continente”, ha aggiunto Missori. Il tema è stato al centro della sessione “Costruire la fiducia, rafforzare la sovranità: la traiettoria europea”, con Benoit Hanssen, Co-Ceo di Wind Tre; Angelo Pansini, Chief Strategy & Technology Officer di Leonardo, Sabina Strazzullo, Direttrice Public Affairs di TIM e Lorenzo Guerini, Presidente Copasir. In chiusura l’intervento di Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze e di Guido Crosetto, ministro della Difesa.

Imagine Italy 2026 è stata anche l’occasione per celebrare i 150 anni di Ericsson, fondata a Stoccolma il 1° aprile 1876 da Lars Magnus Ericsson come piccola officina di riparazione di apparecchi telegrafici. Da allora, l’azienda ha accompagnato e contribuito a guidare l’evoluzione delle telecomunicazioni, dai primi sistemi telefonici alle reti mobili, fino al 5G e allo sviluppo delle tecnologie che apriranno la strada al 6G. Oggi le tecnologie Ericsson sono presenti nelle reti di oltre 180 Paesi e trasportano circa la metà del traffico 5G mondiale al di fuori della Cina. Numeri che raccontano non solo una lunga storia di innovazione, ma anche la fiducia costruita in 150 anni al fianco di operatori, imprese e istituzioni. Un patrimonio che si traduce in una responsabilità verso il futuro. Con l’intelligenza artificiale che sta trasformando le esigenze di connettività e sicurezza, resilienza e sovranità tecnologica sempre più centrali, Ericsson continua a mettere a disposizione competenze, esperienza e capacità industriali per sviluppare reti intelligenti, performanti e sicure. Perché la trasformazione digitale richiede infrastrutture affidabili e partner tecnologici capaci di meritare la fiducia nel tempo. Un impegno che accompagna Ericsson da 150 anni e che continua a orientarne il contributo alle reti del futuro.