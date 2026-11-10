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Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all'uomo

Dopo la revoca del suo status di rifugiato da parte della Corte suprema di Giustizia, il 74enne è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire

Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all'uomo
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10 novembre 2026 | 23.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Secondo quanto riporta la testata argentina Canal 9, la Direzione generale dell'Intelligence criminale ha diramato un ordine di cattura urgente per l'ex Br italiano. Bertulazzi si trovava in un'abitazione in via Defensa, al numero 600, nel cuore di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato da parte della Corte suprema di Giustizia, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire.

Chi è Leonardo Bertulazzi

Era in attesa dell'estradizione in Italia Leonardo Bertulazzi, l'ex Br italiano evaso dai domiciliari che stava scontando nel suo appartamento di Buenos Aires, in Argentina. La Direzione generale dell'Intelligence criminale del Paese ha diramato un ordine di cattura urgente per il 74enne che deve scontare 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Latitante dal 1980, Bertulazzi era stato arrestato in Argentina nell'agosto 2024, a seguito della revoca, da parte delle autorità dello status di rifugiato che aveva ottenuto lo stesso anno. A novembre 2024 era stato scarcerato e il 1 luglio 2025 la Corte Suprema argentina aveva dato parere favorevole all'estradizione in Italia. L'ex Br era già stato arrestato nel 2002 dalla polizia di Buenos Aires a seguito di una complessa attività di indagine condotta dagli uomini della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, insieme ai poliziotti della Digos di Genova e all'Interpol, e venne poi rilasciato qualche mese dopo.

Appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, Bertulazzi era figlio di un maresciallo dell’esercito. Trasferitosi con la famiglia a Genova dal Veneto all’inizio degli anni Sessanta, era cresciuto a Prà e aveva frequentato il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove aveva cominciato a fare politica. Poi l’iscrizione a Lettere, l’ingresso in Lotta continua, fino alla decisione di entrare nelle Brigate rosse con il nome di battaglia di “Stefano”. Bertulazzi fu tra l'altro - con Mario Moretti e il genovese Riccardo Dura - tra i partecipanti al sequestro dell'ingegnere navale Piero Costa, il 12 gennaio 1977 a Genova, liberato dopo 81 giorni di prigionia. Il sequestro servì a scopo di autofinanziamento: cinquanta milioni di lire vennero utilizzati per l'acquisto dell'appartamento di via Montalcini 8, a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro.

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