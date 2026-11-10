A conferma della rottura, il partito Yashar ha annunciato la cancellazione immediata del vertice politico che si sarebbe dovuto tenere domani. Chiesta una commissione sul 7 ottobre. Martedì prossimo voto su nuovo presidente Knesset

Il clima politico in Israele è a dir poco incandescente, dopo l'ultimo discorso di Benjamin Netanyahu alla Knesset. A lanciare l'attacco più duro è Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, che non usa mezzi termini per definire il suo intervento del premier: "Delirante, divisivo, pieno d'odio e vergognoso", tuona Eisenkot, aggiungendo senza esitazione: "Sono sempre più convinto che Netanyahu non sia in grado di rimanere al suo incarico neanche per un altro minuto".

Intanto il partito di Eisenkot ha proposto la creazione di una commissione sull'attacco di Hamas del 7 ottobre.

A conferma della rottura, il partito Yashar ha annunciato la cancellazione immediata del vertice politico che si sarebbe dovuto tenere domani con i rappresentanti del Likud. "Alla luce del discorso divisivo pronunciato dal primo ministro uscente e della profanazione della cerimonia di giuramento alla Knesset, Eisenkot ha dato disposizioni affinché siano annullati i negoziati previsti per mercoledì con i rappresentanti del Likud", fanno sapere dal partito, ribadendo la centralità dell'unità nazionale: "Noi insistiamo sull'unità, ma Netanyahu non la vuole. Come sempre, di fronte alla gravità della situazione, alla resilienza della società israeliana e alla sua sopravvivenza politica, Netanyahu sceglie sempre se stesso. A qualunque costo".

La replica del Likud non si è fatta attendere, rispedendo le accuse al mittente e puntando il dito contro l'opposizione: "Il premier Benjamin Netanyahu farà di tutto per il bene dell'unità nazionale", ribatte il partito in una nota ufficiale riportata da Ynet. "Netanyahu ribadisce la sua posizione: è impossibile collaborare con sostenitori del terrorismo e con coloro che hanno abbandonato l'aula durante l'esecuzione dell'inno nazionale. È sconcertante che scelgano di annullare un incontro con il Likud e che, al contempo, continuino a coltivare i contatti proprio con loro".

L'offensiva di Netanyahu sui "sospetti di ingerense straniere sul voto"

Nonostante lo scontro aperto, Benjamin Netanyahu ha tirato dritto. Intervenendo nuovamente alla Knesset, dopo il voto del 27 ottobre, ha rilanciato con forza le sue accuse: "Bisognerebbe indagare a fondo sulle entità straniere sospettate di usare ingenti somme di denaro per influenzare i risultati elettorali", ha affermato il premier, come riportato da Haaretz.

Finito nel mirino delle polemiche, Netanyahu è poi "passato all'offensiva" anche sui social media. Nell'arco di un solo quarto d'ora, il suo account X ha pubblicato ben sette post consecutivi guidati da un unico e perentorio messaggio: "È vietato formare un governo pericoloso con i sostenitori del terrorismo di Ra'am e della Lista Unita".

A supporto di ciascun post, il premier ha allegato brevi filmati volti a sostenere l'accusa contro i parlamentari arabo-israeliani, da lui ritenuti orientati alla "distruzione dello Stato ebraico", incluso un controverso intervento del passato tenuto a Ramallah da Ahmad Tibi, leader del movimento Ta'al.

Martedì prossimo voto su nuovo presidente Knesset, 67 le firme

Intanto il voto per scegliere il nuovo presidente della Knesset si terrà martedì prossimo, alle 16 ora di Israele (le 15 in Italia), dopo la richiesta arrivata da 67 eletti della nuova Knesset (120 seggi in tutto). Lo ha reso noto il presidente della Knesset Amir Ohana, del Likud di Benjamin Netanyahu, come riporta il sito di notizie israeliano Ynet. La notizia arriva dopo che i leader del blocco di Gadi Eisenkot hanno concordato sulla nomina di Matan Kahana per l'incarico e dopo che Yashar, il partito di Eisenkot, aveva confermato di aver presentato le firme della maggioranza dei deputati a Ohana per chiedere di fatto la sua sostituzione.

I media israeliani sottolineano come nonostante si tratti di una procedura prevista, Ohana ne abbia parlato descrivendola come 'eccezionale'. "Nonostante la mia forte contrarietà rispetto alle intenzioni della coalizione emergente - conclude - agirò come promesso per rispettare la volontà della maggioranza dei componenti della Knesset".