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Eternit bis, Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny

L’imprenditore, che aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986, è accusato di omicidio colposo plurimo aggravato per la morte di 91 persone, a fronte delle 392 vittime contestate in primo grado

Presidio dei familiari delle vittime per chiedere giustizia, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Presidio dei familiari delle vittime per chiedere giustizia, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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10 novembre 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo processo d’appello per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny nel processo Eternit bis, legato alle morti per amianto nel Casalese. I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione hanno annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio davanti a diversa sezione della Corte d’Appello di Torino in relazione a una sessantina di parti offese, mentre è stata dichiarata la prescrizione in riferimento ad altre venticinque vittime. La procura generale aveva, invece, chiesto che il ricorso dell’imputato venisse dichiarato inammissibile con la conferma della condanna a nove anni e mezzo. Il processo è tornato in Cassazione dopo che i supremi giudici nel febbraio scorso hanno disposto il rinvio in Appello per la mancata traduzione in tedesco della sentenza con cui in secondo grado l’imprenditore era stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere per i morti provocati dall'amianto, prodotto dalla Eternit a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. In primo grado era stato condannato invece a 12 anni.

Le accuse e il presidio dei familiari

L’imprenditore, che aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986, è accusato di omicidio colposo plurimo aggravato per la morte di 91 persone, a fronte delle 392 vittime contestate in primo grado. Un numero che si era già ridotto a causa anche della sopravvenuta prescrizione e di alcune assoluzioni negli altri gradi di giudizio. Alla lettura della sentenza ha assistito una delegazione di familiari delle vittime di Casale Monferrato che questa mattina ha organizzato un presidio davanti alla Cassazione con lo striscione “Giustizia-Ricerca-Bonifiche”.

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