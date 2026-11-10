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Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

L'assalitore ha smesso di sparare dopo la risposta dei militari della forza Onu. Nessun ferito o mezzo colpito

Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta
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10 novembre 2026 | 21.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di colpi contro una pattuglia di Unifil oggi, martedì 10 novembre, in Libano. Secondo quanto apprende l'Adnkronos si tratta di militari finlandesi. I fatti a Tiro, nell’area Est a prevalenza shiita, in una strada abbastanza deserta. Nessun ferito o mezzo colpito. Unifil ha aperto un'inchiesta.

I fatti

I militari a loro volta hanno risposto aprendo il fuoco, come spiega Unifil chiedendo al governo libanese di avviare velocemente un'indagine per identificare e perseguire il responsabile dell'aggressione. L'assalitore ha smesso di sparare dopo la risposta dei militari della forza Onu.

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