Un fronte comune contro la guerra ibrida, la minaccia dei cyberattacchi e i tentativi di destabilizzare l'Europa, mentre la diplomazia cerca una via d'uscita alla guerra in Ucraina. E' il doppio binario al centro della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi, dove il padrone di casa, Jean Noel Barrot, ha puntato il dito direttamente contro Teheran per l'attacco informatico su larga scala che ha colpito la Francia il mese scorso. Antonio Tajani ha auspicato un fronte comune dell'Occidente contro queste azioni di guerra informatica e ribadito il sostegno a Kiev alla vigilia di un importante round di colloqui ad Abu Dhabi, ai quali sarà presente anche l'Italia.

Unità contro il caos, l'appello di Tajani

"Per noi è importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente", ha dichiarato Tajani in un punto stampa, spiegando che il tema della guerra ibrida è già stato affrontato ieri durante le prime sessioni del G7 e sarà discusso in modo più approfondito oggi nella sessione dedicata all'Ucraina, alla presenza del capo della diplomazia di Kiev, Andrii Sybiha. Gli attacchi, ha sottolineato, sono "ostili al nostro modello di vita" e colpiscono "il nostro sistema democratico", attraverso obiettivi che vanno dalle infrastrutture ai servizi essenziali. A quanto si apprende il tema è stato sollevato da Tajani nei bilaterali avuti a margine della riunione con i suoi omologhi di Gran Bretagna, Germania, Francia e Canada e un riferimento dovrebbe essere inserito nella dichiarazione finale del G7.

Il titolare della Farnesina ha ricordato che "certamente" i cyberattacchi che hanno riguardato l'Italia sono di "hacker filorussi", invitando tuttavia alla cautela su eventuali responsabilità dirette del Cremlino: "Non sappiamo se poi c'è il governo" di Mosca coinvolto. "Finché non ho le prove non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione". La simultaneità degli attacchi in diversi Paesi, ha aggiunto, lascia tuttavia ipotizzare un coordinamento.

L'Italia ha chiesto di inserire il contrasto alla guerra ibrida tra le priorità dell'Unione europea. Il tema, ha annunciato Tajani e confermato l'Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, sarà al centro del prossimo Consiglio Affari esteri, in programma lunedì. "Bisogna reagire, bisogna organizzarsi, bisogna anche rafforzare il nostro coordinamento", ha sottolineato il vice premier.

Le accuse della Francia all'Iran

La sollecitazione italiana si inserisce in un quadro di crescente allarme anche sul fronte francese. Il ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot, ha attribuito ai Guardiani della Rivoluzione iraniani la responsabilità della campagna che l'11 e il 12 ottobre ha preso di mira quasi 700 siti di distribuzione in Francia, provocando danni e incendi. Parigi ha annunciato l'intenzione di promuovere sanzioni a livello europeo contro i responsabili, oltre ad altre misure di risposta.

Guerra ibrida e fronte ucraino, l'intreccio al G7

Nel confronto del G7, la minaccia della guerra ibrida, sulla quale pesa il forte sospetto di un ruolo russo, si intreccia con il conflitto in Ucraina. Per i governi occidentali, il sostegno a Kiev, la pressione sulla Russia e il contrasto alle attività destabilizzanti rappresentano aspetti di una stessa strategia di difesa della sicurezza europea. Sul fronte ucraino, Tajani ha definito positivi i segnali in vista dei colloqui di Abu Dhabi e ha confermato la partecipazione italiana agli incontri negli Emirati. "Daremo il nostro contributo", ha assicurato, annunciando che Roma è pronta a inviare il tredicesimo pacchetto di aiuti militari a Kiev.

"Faremo di tutto perché l'Ucraina possa continuare a difendersi finché non sarà raggiunta la pace e non ci sarà un accordo fra Zelensky e Putin", ha affermato. Per il ministro, la presenza europea al tavolo è essenziale, anche se Mosca ha tenuto a precisare che la Russia parteciperà solo ai colloqui in formato trilaterale con Ucraina e Stati Uniti, mentre Kiev ha annunciato un coordinamento con i suoi alleati presenti negli Emirati.

"Senza l'Europa che ha inflitto delle sanzioni alla Russia non si può arrivare a una vera pace", ha scandito Tajani. Sulla stessa linea il capo della diplomazia tedesca, Johann Wadephul, che ha chiesto a Mosca di abbandonare le proprie "richieste massimaliste" e di dimostrare una reale volontà di raggiungere un accordo. "Non può esserci una soluzione senza l'Europa. È in gioco la sicurezza europea, così come il futuro dell'Ucraina in Europa. Per questo dobbiamo essere presenti a questi negoziati". Più cauta Kallas, che ha detto di non nutrire "aspettative molto elevate" sui colloqui, in assenza di segnali di una disponibilità russa a negoziare "in buona fede". (dall'inviato Piero Spinucci)