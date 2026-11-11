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Usa, la Camera boccia la procedura di impeachment per Hegseth

Il voto alla mozione presentata dal repubblicano Massie è stato di 211 contrari e 204 a favore. Trump esulta: "Il tentativo dei Democratici di metterlo sotto accusa è miseramente fallito"

Pete Hegseth - Afp
Pete Hegseth - Afp
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11 novembre 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
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La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha bocciato la procedura di impeachment per il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il voto è stato di 211 contrari e 204 a favore. La mozione era stata presentata dal deputato repubblicano uscente Thomas Massie. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran.

"Il tentativo dei Democratici di mettere sotto accusa il segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente fallito. Ogni singolo repubblicano, fatta eccezione per Thomas Massie – un vero perdente - ha votato a favore di Pete", il commento su Truth del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"I successi in Venezuela e in Iran - prosegue - i migliori numeri di reclutamento nella storia delle forze armate (con lunghe liste d'attesa per arruolarsi) e un morale mai visto prima hanno portato all'assoluzione di un grande patriota americano. I democratici continuano a strumentalizzare e abusare degli Stati Uniti d'America. Bisogna fermarli! Rendiamo l'America di nuovo grande", le parole del tycoon.

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