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Ucraina-Russia, secondo round: continuano i negoziati ad Abu Dhabi - Diretta

I negoziati hanno preso il via ieri con una maratona diplomatica durata oltre quattro ore e mezza

Ucraina-Russia, i colloqui ad Abu Dhabi - Afp
Ucraina-Russia, i colloqui ad Abu Dhabi - Afp
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11 novembre 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via il secondo giorno di negoziati tra Ucraina e Russia con la mediazione degli Stati Uniti ad Abu Dhabi per risolvere il conflitto. "Cominciamo il secondo giorno di negoziati. Prima un incontro trilaterale con gli Stati Uniti e la Russia. Poi terremo una riunione separata con i nostri partner europei. Siamo al lavoro", ha scritto su Telegram il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov, annunciando la ripresa dei colloqui.

I negoziati hanno preso il via ieri con una maratona diplomatica durata oltre quattro ore e mezza, interrotta solo da una breve pausa. Nonostante la durata del confronto, da parte russa prevale la cautela: "È troppo presto per parlarne", ha dichiarato al canale Vesti il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov al termine della prima giornata di trattative.

Il primo round di colloqui, ha sottolineato intanto il Segretario di Stato americano Marco Rubio, sono stati "molto produttivi", ma resta ancora "molto lavoro da fare". L'obiettivo degli Stati Uniti è estendere progressivamente il tavolo negoziale: dopo questa prima fase trilaterale (Usa, Russia e Ucraina), l'intenzione è quella di integrare direttamente anche i rappresentanti dell'Unione Europea nella trattativa.

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