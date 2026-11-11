"Non è una guerra con le armi, però è una guerra che usa gli strumenti tecnologici per creare problemi alle democrazie occidentali". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino Cinque, parlando dell'allerta cyberattacchi. "Ci sono hacker filorussi e poi ci sono altri hacker che vivono in altre parti del mondo; tutte le indagini però portano verso est", ha aggiunto, precisando che bisognerà "individuare esattamente i responsabili".

Per quanto riguarda l’Italia, ha affermato, "i NoName sono hacker filorussi, dichiaratamente filorussi". Tajani ha ricordato che sono in corso indagini in Italia, Francia e in altri Paesi europei e ha spiegato che la Farnesina ha una direzione generale dedicata alla sicurezza e alla difesa cibernetica e "una sala operativa che 24 ore su 24 respinge gli attacchi cibernetici che vengono contro le sedi diplomatiche italiane". Sull'eventuale coinvolgimento iraniano ipotizzato dalla Francia, ha precisato: "In Italia non possiamo dire questo perché non abbiamo prove".

"Uno Stato serio non si fa intimidire. Un governo serio non si fa intimidire", ha poi continuato commentando le minacce rivoltegli online. Il ministro ha spiegato di aver risposto con ironia, postando una foto con il cane Argo 'cacciatore di hacker', per "dimostrare che non si ha paura di attacchi".

"Sappiamo bene che c’è un tentativo magari anche di condizionare le elezioni nel nostro Paese", ha proseguito il vicepremier, ma "gli italiani non hanno l'anello al naso. Non si fanno condizionare da chi vuole mettere in difficoltà le democrazie, creare caos nei paesi occidentali".

"Non bisogna sottovalutare mai gli attacchi di guerra ibrida. Non bisogna neanche creare il panico tra i cittadini, perché non è il momento di creare il panico. E anche perché non ce n'è ragione", ha poi spiegato rispondendo a una domanda sull'ipotesi di proporre anche in Italia un kit di sopravvivenza. "Per il momento sono attacchi rivolti a istituzioni", ha osservato, aggiungendo che la vicenda dei frigoriferi ha interessato "pochissimi supermercati" e che "non bisogna creare allarmismo".

"Siamo in grado di proteggerci, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente le nostre difese", ha assicurato Tajani. Il ministro ha detto che occorre prevenire eventuali attacchi a ospedali e supermercati e dotarsi degli strumenti necessari: "Anche gli strumenti finanziari", ha aggiunto, "quindi anche questa è politica della difesa".

Sul fronte dell'Ucraina, "questo pacchetto partirà, abbiamo firmato", ha aggiunto Tajani assicurando che il governo continuerà a sostenere Kiev, nonostante il documento sia ancora in attesa della firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "La Lega ha le sue legittime posizioni, ma la linea del governo è quella di continuare ad aiutare l'Ucraina in questo momento", ha affermato.

"Noi non siamo in guerra con la Russia, io l’ho sempre detto", ha aggiunto il ministro, sostenendo che le armi inviate dall’Italia servono "soprattutto a proteggere la popolazione civile". Tajani ha ricordato che "le armi che sono partite dall'Italia servono soprattutto a proteggere la popolazione civile. Ma noi abbiamo inviato anche strumenti elettrici, tipo generatori, per aiutare la popolazione civili". "In Ucraina hanno 4 ore al giorno di luce e 4 ore al giorno di acqua Chi soffre di più è la popolazione civile, non sono tanto i militari che combattono, quanto donne, bambini, anziani", ha concluso.

"Noi dobbiamo difendere il nostro Paese. Abbiamo il dovere di difendere le frontiere della Nato. Siamo integrati nella Nato", ha detto ancora Tajani parlando delle spese per la difesa e degli stanziamenti per i caccia F-35. "Abbiamo deciso di arrivare al 5% di spese militari", ha detto, aggiungendo che "le spese militari sono inferiori a quelle che dovrebbero essere" e ricordando che "gran parte" delle risorse è destinata al personale.

Tajani ha sostenuto che la spesa militare va valutata anche per il suo contributo alla protezione dell'economia e delle esportazioni. "È riduttivo dire in maniera semplicistica 'gli aerei, le navi': è tutto finalizzato anche alla protezione della nostra economia", ha affermato, citando la missione europea Aspides nel Mar Rosso e gli attacchi degli Houthi. "Se non ci fosse la nostra Marina Militare non potremmo esportare i nostri prodotti", ha detto, indicando nella sicurezza un ambito che richiede "un equilibrio" nella spesa pubblica.