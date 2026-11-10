"Non c'è la questione...". Giorgia Meloni getta acqua sul fuoco delle polemiche divampate, ancora una volta, sull'invio degli aiuti, anche militari, all'Ucraina. Un argomento delicato, che ha diviso la maggioranza dopo la "mancata firma" del decreto da parte del ministro leghista dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. In un punto stampa all'Eima, l'Esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, alla Fiera di Bologna, la premier è dovuta intervenire per provare a riportare il sereno tra i suoi alleati: "Quando ci sono questioni sono contenta di commentarle, ma in questo caso si tratta di un impedimento fisico temporaneo, tanto che il ministro della Difesa Crosetto è al Copasir a illustrare il pacchetto di misure. Penso che quando avrà terminato la sua presenza all'Ecofin", Giorgetti "tornerà a Roma e firmerà" i nuovi aiuti per Kiev.

La presidente del Consiglio assicura un centrodestra compatto sul sostegno al governo ucraino e scommette che anche stavolta, alla fine, la coalizione troverà una soluzione unitaria: "Al di là di sensibilità, che sono diverse e che io rispetto, la maggioranza ha sempre trovato una sintesi, sapendo che per l'Italia è molto importante avere una posizione chiara. Con questo governo l'Italia ha sempre avuto una posizione chiara, non so come andrebbe con altri esecutivi, visto il dibattito". E ancora. La "compattezza che la maggioranza ha avuto e continua ad avere, tutti la considerano un valore aggiunto. Bisogna avere l'umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista, però non credo che la posizione dell'Italia cambierà". Lunedì scorso "Giorgetti non poteva essere per motivi personali a Roma e quindi non ha potuto firmarlo: si sta creando una vicenda sul nulla'', garantisce Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi.

Per ora Matteo Salvini tace, ma si fa sentire il suo uomo al Copasir, il senatore Claudio Borghi, che prima di partecipare all'audizione di Crosetto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, spiega la situazione e pone alcuni 'paletti' smentendo ipotesi di crisi di governo: "Questo pacchetto è coperto dal decreto dell'anno scorso. Qualora si volesse fare un decreto per il 2027 - cosa che io sconsiglio - a quel punto c'è una contrarietà politica, che è raccontata e data come mandato al congresso della Lega. Salvini ha un mandato da parte del suo partito che gli ha detto che noi siamo contrari a ulteriori aiuti all'Ucraina''. Sul pacchetto di cui si parla ora, precisa il parlamentare del Carroccio, ''penso sia una questione tecnica'', ma ''l'aspetto politico si avrà nel momento stesso in cui si vorrà fare un altro decreto''. ''Ma perché dovrebbe cadere il governo?'', si chiede Borghi per poi aggiungere: ''Si può anche pensare che non si è d'accordo e non si fanno determinate cose''.

Anche Igor Iezzi esclude un caso Giorgetti (''Penso che firmerà il decreto aiuti, del resto è un atto dovuto, solo di carattere amministrativo, non una scelta politica'') e rimarca: ''Ora la Lega deve verificare se il provvedimento in discussione al Copasir, che discende dal decreto approvato l'anno scorso e valido fino alla fine del 2026, contiene aiuti a Kiev solo a scopo difensivo''. Il ''cambiamento che abbiamo ottenuto e fatto inserire la volta scorsa nel decreto era che gli aiuti da inviare a Kiev potessero essere solo a scopo difensivo. Ora dobbiamo capire se al Copasir è così. Questa è la vera questione, che ci interessa, non c'è altro da fare". Cosa diversa il prossimo decreto: ''Valuteremo il da farsi, perché per noi continuare a portare le armi non serve". Il deputato Stefano Candiani mette in guardia i partner del centrodestra. ''Non ci si deve abituare a pensare che questo sia lo standard, non è una tassa da pagare necessariamente. Deve esserci un decreto innanzitutto, poi dopo ne parleremo. Il concetto deve essere chiaro: questo è un conflitto che per come è costruito oggi porta il meccanismo all'infinito''.

Forza Italia fa il pompiere. Ci pensa Antonio Tajani a smentire retroscena che parlano di Lega sul piede di guerra e di un Giorgetti su tutte le furie: ''Il 13esimo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina è un documento classificato, quindi deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica. E' già stato firmato da Crosetto e da me, è stato bollinato dal Mef, il ministro Giorgetti, che è favorevole al provvedimento, lunedì era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ho parlato con lui stamattina, appena arriva a Roma firmerà il documento, quindi nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro. C'è stata solo l'impossibilità fisica di firmare''. Il numero uno azzurro ribadisce che la linea dell'Italia è sempre la stesso: ''Il sostegno dell'Italia è assolutamente garantito, è dall'inizio della guerra che noi sosteniamo l'Ucraina".