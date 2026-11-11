circle x black
Cerca nel sito
 

Appalti Asl Bari, arrestati due dipendenti e un imprenditore per corruzione e subappalto illecito

Sotto inchiesta ci sono in tutto otto appalti: l'indagine ha riguardato anche il nuovo ospedale di Monopoli- Fasano inaugurato pochi mesi fa. In totale sono 5 le misure cautelari, 17 gli indagati

Auto della Guardia di finanza - (Guardia di finanza)
Auto della Guardia di finanza - (Guardia di finanza)
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque ordinanze cautelari nei confronti di 5 persone sono state eseguite dalla Guarda di finanza oggi, mercoledì 11 novembre. L'accusa, a vario titolo, è di corruzione, falsità ideologica e subappalto illecito. Tre persone saranno sottoposte agli arresti domiciliari, una al divieto di esercitare attività professionali, una sarà sospesa dall'esercizio di pubblici uffici.

Agli arresti domiciliari saranno sottoposti due dipendenti della Asl di Bari, che hanno svolto il ruolo di rup (responsabile unico del procedimento) di alcuni appalti banditi dall'azienda sanitaria, e un imprenditore. Per un professionista e un altro imprenditore sono scattati rispettivamente il divieto di esercitare attività professionali e la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici.

Sotto inchiesta ci sono in tutto otto appalti. L'indagine ha riguardato anche il nuovo ospedale di Monopoli- Fasano inaugurato pochi mesi fa. Il provvedimento è giunto dopo gli interrogatori preventivi tenutisi il 16 ottobre scorso. Sono in tutto 17 gli indagati. La Procura aveva chiesto 7 provvedimenti di arresti domiciliari e 6 interdizioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza