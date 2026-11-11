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Strage di Viareggio, Moretti lascia il carcere: all'ex ad Ferrovie concessi i domiciliari a Roma

Condannato a 5 anni per la strage ferroviaria, ha scontato poco più di quattro mesi a Orvieto. Il provvedimento del giudice di sorveglianza in applicazione della norma per gli ultrasettantenni

Mauro Moretti - Ipa
Mauro Moretti - Ipa
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11 novembre 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il carcere di Orvieto e ora sta scontando agli arresti domiciliari, a Roma, la condanna a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Il provvedimento è stato disposto dal giudice di sorveglianza nei giorni scorsi. Moretti, che ha compiuto 73 anni lo scorso 29 ottobre, si era costituito nell'istituto penitenziario umbro il 26 giugno scorso. La notizia è riportata oggi dal 'Quotidiano nazionale'.

La decisione arriva dopo le richieste presentate dai legali dell'ex manager, che avevano invocato la possibilità di eseguire la pena presso la propria abitazione in ragione dell'età del loro assistito. La normativa prevede infatti, a determinate condizioni e in assenza di specifici presupposti ostativi, la possibilità per i detenuti ultrasettantenni di scontare la pena in regime domiciliare.

La vicenda giudiziaria riguarda il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando il deragliamento di un treno merci carico di gas Gpl provocò una violenta esplosione e un incendio che investì la zona della stazione e le abitazioni circostanti. Il bilancio fu di 32 morti e oltre cento feriti. Moretti era stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione, pena confermata in appello e successivamente ridotta a cinque anni dalla Corte di Cassazione nel giugno scorso. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri dieci imputati, mettendo fine a un procedimento giudiziario durato 17 anni. Le accuse di incendio e omicidio colposo plurimo erano state dichiarate prescritte, mentre è rimasta la condanna per disastro ferroviario. Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione aveva sottolineato il contributo causale dei diversi imputati alla tragedia, evidenziando la straordinaria gravità delle conseguenze delle condotte contestate. Il 26 giugno scorso, dopo la decisione definitiva della Suprema Corte, Moretti si era presentato spontaneamente nel carcere di Orvieto, accompagnato dall'avvocato Ambra Giovene. In quell'occasione aveva dichiarato di affrontare la detenzione in buone condizioni fisiche e psicologiche, ribadendo la propria estraneità alle responsabilità per la strage e la volontà di rispettare la sentenza. Anche dopo la concessione dei domiciliari, i familiari e i difensori hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, evitando dichiarazioni pubbliche. Moretti si è sempre proclamato innocente, pur avendo dato esecuzione alla condanna definitiva.

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