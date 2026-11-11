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Davide Iacopini, a un mese dall'aggressione: "Di quella sera non ricordo nulla"

L'attore è stato dimesso dall'ospedale San Camillo e trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione: "Non sapevo di aver avuto un incidente, me lo hanno detto dopo"

Davide Iacopini - (Ipa)
Davide Iacopini - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
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"Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo". ﻿Davide Iacopiniparla con 'Il Messaggero' a poco più di un mese dal ricovero al San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della 'banda della minicar', mentre era a bordo di un monopattino. L'attore 42enne - noto per 'Diaz', 'Suburra' e Maschi Veri' - ieri martedì 1' novembre è uscito dall'ospedale per essere trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.

In una nota il San Camillo, nel comunicare il trasferimento ha sottolineato come "il paziente, ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia". "Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico", conclude la nota.

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