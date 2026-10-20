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Banda della minicar a Roma, i due minori hanno risposto alle domande del pm

Le accuse sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso

La minicar
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20 ottobre 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
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Sono durati tre ore e mezzo gli interrogatori dei due minorenni di 16 e 17 anni indagati per le aggressioni compiute a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma tra cui quella all'attore Davide Iacopini. I due indagati "hanno reso dichiarazioni rispondendo alle domande rivolte dal pubblico ministero", informa in una nota il procuratore dei Minori Giovanna Lebboroni. Le accuse sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.

"Eventuali ulteriori comunicazioni saranno valutate nel rispetto del limiti previsti dalla normativa vigente - si legge nella nota della procura dei Minori - avuto riguardo alle esigenze investigative e alla tutela del segreto che copre alcuni degli atti delle indagini preliminari”.

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