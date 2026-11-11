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Cyberattacchi, Tajani: "Oggi ricevute nuove intimidazioni, non risparmiati i minori della mia famiglia"

Il ministro degli Esteri durante il Question Time alla Camera: "Messa una taglia anche su di loro"

Cyberattacchi, Tajani:
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11 novembre 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
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"Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori. Anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera.

"Le attività di questi cyber-criminali seguono una traiettoria ben precisa: colpire i Paesi e le Istituzioni che difendono la libertà, la sovranità e l’indipendenza di una nazione aggredita", ha aggiunto.

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