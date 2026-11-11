circle x black
Cerca nel sito
 

Pier Silvio Berlusconi: "Né io né Marina scenderemo in politica"

Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa a Cologno Monzese su politica, tv e Mfe

Marina e Pier Silvio Berlusconi
Marina e Pier Silvio Berlusconi
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Né io né Marina abbiamo intenzione di scendere in politica in maniera attiva". Lo ha annunciato il group ceo e chairman di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese.

"Marina ha semplicemente parlato con persone avendo in mentre l'interesse di Forza Italia, che è uno dei più grandi lasciti di mio padre. Io e Marina siamo in sintonia assoluta, oltre la sintonia assoluta", ha sottolineato. "Condividiamo l'interesse a tenere vivo ciò che mio padre ha creato", ha concluso.

Nel corso del punto stampa, Berlusconi ha parlato a lungo anche di Mfe. "La Francia sarebbe il tassello che manca. C'è la convinzione che un'entrata in gioco di una rete francese in Mfe, possa fare bene per la Francia, per TF1 e anche per Mfe: oggi le dimensioni contano", ha precisato. "Secondo noi, la strada del consolidamento è l'unica strada per i broadcaster generalisti commerciali". E poi ancora: "A me personalmente fa molto male ma è la borsa, dipende dalle prospettive e oggi siamo in un momento di mercato iper complicato e futuro iper iper complicato", ha affermato rispondendo a una domanda sull'andamento del titolo. "La borsa non vive tanto dell'oggi ma delle prospettive. Guardate cosa è successo anche solo a Netflix negli ultimi tempi: i mercati sono a dir poco stagnanti, l'editoria classica è messa sempre più in discussione a causa dei giganti del web, i giganti del web stessi soffrono e devono correre a rivedere i loro modelli di business".

Infine, sul possibile ingresso del fratello Luigi nel prossimo cda di Banca Mediolanum ha detto: "Ne sarei felicissimo. Non penso che sia stata presa alcuna decisione, ma Luigi è un ragazzo d'oro, iper competente in ambito finanziario, quindi ne sarei felicissimo".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli - Video
News to go
Tari, seconda rata in pagamento: bonus sociale, a chi spetta
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza