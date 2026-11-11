circle x black
Cerca nel sito
 

Pier Silvio Berlusconi: "Enrico Mentana a Mediaset? Sempre il benvenuto"

Le parole dell'ad di Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, Enrico Mentana - fotogramma/ipa
Pier Silvio Berlusconi, Enrico Mentana - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto". Così Pier Silvio Berlusconi, group CEO e chairman di Mfe, ha risposto a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese.

Le parole dell'ad di Mediaset arrivano dopo l'annuncio dello scorso 24 ottobre, quando Mentana ha comunicato la decisione di lasciare la direzione del Tg La7, che guida dal 2010. "Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre", aveva dichiarato il giornalista durante la cerimonia di consegna del premio Marchiaro ad Alessandria. L'addio arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto. "Voglio passare il Natale in famiglia", aveva ironizzato Mentana, senza però rispondere direttamente alle domande su un possibile ritorno a Mediaset.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza