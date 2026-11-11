La premier Meloni ha convocato una riunione alle 16 a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Valditara: "Strategia evidente, scarsa attendibilità rischio"
"Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", si legge nel testo della email arrivata oggi mercoledì 11 novembre in oltre 300 scuole in tutta Italia - da Milano a Roma, da Torino a Lecce - e che ha fatto scattare allarmi bomba negli istuti e conseguenti evacuazioni.
La premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione alle 16 a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.
"Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha commentato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Leggi tutte le news in diretta.