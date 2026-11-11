"Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", si legge nel testo della email arrivata oggi mercoledì 11 novembre in oltre 300 scuole in tutta Italia - da Milano a Roma, da Torino a Lecce - e che ha fatto scattare allarmi bomba negli istuti e conseguenti evacuazioni.

La premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione alle 16 a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

"Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha commentato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Leggi tutte le news in diretta.