circle x black
Cerca nel sito
 

Allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia, le news in diretta

La premier Meloni ha convocato una riunione alle 16 a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Valditara: "Strategia evidente, scarsa attendibilità rischio"

Carabinieri in una scuola
Carabinieri in una scuola
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 13.09
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

"Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", si legge nel testo della email arrivata oggi mercoledì 11 novembre in oltre 300 scuole in tutta Italia - da Milano a Roma, da Torino a Lecce - e che ha fatto scattare allarmi bomba negli istuti e conseguenti evacuazioni.

La premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione alle 16 a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

"Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha commentato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Leggi tutte le news in diretta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza