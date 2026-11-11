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Allarmi bomba nelle scuole, Meloni convoca riunione a Palazzo Chigi

All'incontro, che si terrà alle 16, parteciperanno i vicepremier Tajani, Salvini, i ministri Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn)

Palazzo Chigi
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11 novembre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Riunione a Palazzo Chigi oggi mercoledì 11 novembre alle 16. A convocarla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie in seguito agli allarmi bomba scattate in circa 300 scuole in tutta Italia dopo una mail inviata agli istituti.

Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, all'incontro parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).

Sugli allarmi bomba si muove anche il Copasir. A quanto apprende l'Adnkronos, come di prassi in questi casi, il Comitato chiederà informazioni al governo.

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