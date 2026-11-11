circle x black
Cerca nel sito
 

Allarmi bomba, mail con "avviso di pericolo" a oltre 100 scuole: la firma è di Mikhail Andropov

"Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto genocidio contro italiani, abbiamo piazzato bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro"

Allarmi bomba, mail con
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". Inizia così il testo della e-mail che ha fatto scattare l'allarme bomba in oltre centinaia di scuole in tutta Italia. Ne sarebbero ben 300, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi - si legge - Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta". Inoltre, prosegue, "abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". Dopodiché "finiremo i sopravvissuti a coltellate".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza