Due operai sono morti e un terzo risulta disperso nel crollo di un'abitazione in ristrutturazione in provincia dell'Aquila, a Fontecchio. Sono presenti i vigili del fuoco, che stanno scavando sotto le macerie, i carabinieri e i sanitari del 118. Il crollo è avvenuto nel cantiere di Palazzo Paolini, al centro di lavori di ricostruzione post sisma. Sul posto, anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Italo Di Biase.

"Esprimo, a nome mio personale e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, il più profondo cordoglio per la tragica morte, a San Pio di Fontecchio, dei due operai coinvolti nel crollo avvenuto nel cantiere di palazzo Paolini, interessato dai lavori di ricostruzione post sisma. Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità e che ci lascia sgomenti. Ai familiari delle vittime rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicdi Fdiinanza in questo momento di immenso dolore. Seguiamo con apprensione le operazioni di ricerca e soccorso del terzo operaio ancora disperso sotto le macerie, con la speranza che possa essere ritrovato e tratto in salvo. Un pensiero di gratitudine va a tutti i vigili del fuoco e ai soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni. Questa tragedia richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di garantire sempre la massima tutela della vita e della dignità dei lavoratori", è stato il commento di Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio regionale d’Abruzzo.