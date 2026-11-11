La tempesta atlantica in arrivo sull'Italia entra nel vivo. Domani, giovedì 12 novembre, è previsto maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi. La Protezione civile ha già diramato nel suo ultimo bollettino allerta meteo rossa sulla parte settentrionale della Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno) e allerta arancione sulla Liguria. Per questo, molti sindaci stanno firmando in queste ore ordinanze per tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco, di seguito, l'elenco dei comuni interessati regione per regione.

Scuole chiuse per maltempo domani in Toscana: l'elenco aggiornato dei Comuni

Scuole chiuse domani giovedì 12 novembre in numerosi comuni della Toscana, dove, a seconda dei settori, è stata diramata dalla Protezione civile allerta meteo arancione o rossa. Tra questi si segnalano: Carrara, Massa, Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Casola, Comano, Coreglia, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescaglia, Pescia, Pieve Fosciana, Podenzana, Pontremoli, Seravezza, Stazzema, Tresana, Uzzano, Villafranca e Zeri. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero decidere di sospendere le lezioni domani.

Dove resteranno chiuse le scuole in Liguria giovedì 12 novembre

Domani, giovedì 12 novembre, le scuole resteranno chiuse anche in alcuni comuni della Liguria, per la quale è stata diramata allerta meteo arancione. Precisamente a Casarza Ligure, Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, Santo Stefano di Magra, Santa Margherita Ligure.

Le previsioni meteo per domani: attesi nubifragi con l'arrivo della tempesta Charles

Come ha spiegato l'esperto del Cnr Giulio Betti all'AdnKronos, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre si sentirà il passaggio della famosa tempesta Charles "che dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione tra giovedì e venerdì porterà piogge molto abbondanti su tutta l'Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti".