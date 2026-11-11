Italia nella morsa del maltempo. In arrivo anche sul Belpaese la tempesta di origine atlantica ribattezzata Charles, che dopo Spagna e Francia, raggiungerà anche le regioni tirreniche e del Nord Ovest, portando pioggia abbondante e anche neve ad alta quota. Lo ha spiegato all'AdnKronos Giulio Betti, meteorologo e ricercatore del Cnr-Lamma, meteorologo e ricercatore del Cnr-Lamma, che ha fatto il punto della situazione meteo nei prossimi giorni. "Già oggi, mercoledì 11 novembre - ha spiegato - dopo le piogge intense dei giorni scorsi avremo una nuova ondata di piogge che sarà circoscritta alla Toscana occidentale, all'Emilia, alla Liguria e in parte anche a Umbria e Lazio".

Un ulteriore peggioramento ci sarà tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre quando anche in Italia si sentirà il passaggio della famosa tempesta Charles "che dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione tra giovedì e venerdì porterà piogge molto abbondanti su tutta l'Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti", ha detto Betti.

L'esperto ha poi sottolineato che "sono attesi per il passaggio della coda della tempesta atlantica nubifragi e temporali forti su tutte le regioni tirreniche. Quelle più abbondanti sono ancora una volta attese sulla Liguria centro-orientale, l'Alta Toscana e l'Emilia Occidentale, e la parte meridionale del Friuli Venezia Giulia. In questo contesto i venti si rinforzeranno fino a raffiche di burrasca, prima da scirocco e poi libeccio, acqua alta a Venezia fin a 110 centimetri e nevicherà a quota oltre 2000 metri". Fino a quando ci sarà questa situazione meteorologica? "Almeno fino a sabato, anche se per le regioni tirreniche il maltempo potrebbe protrarsi fino a lunedì prossimo. Le temperature saranno elevatissime fino a venerdì, tra sabato e domenica ci sarà un crollo ma durerà poco e poi risaliranno oltre la media tra domenica e lunedì prossimi", ha concluso.