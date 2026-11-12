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Alle 08:30 convocate lo opposizioni. La premier in un video sui social: "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli"
Dopo l'allarme bomba che ieri ha gettato nel caos seimila scuole in tutta Italia, oggi classi aperte regolarmente. La premier Giorgia Meloni ha convocato per le 08:30 un vertice con i leader dell'opposizione, compreso Roberto Vannacci (la prima ad essere 'audita', alle 8.30, è Elly Schlein) con l'obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, perché sulla sicurezza serve "una presenza unita e compatta di tutti".
In un video pubblicato sui propri canali social, Meloni ha poi rassicurato genitori e insegnanti: "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo".
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