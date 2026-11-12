circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Allarmi bomba a scuola, oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi. Classi aperte regolarmente - Le news in diretta

Alle 08:30 convocate lo opposizioni. La premier in un video sui social: "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli"

Allarme bomba a Milano - (AdnKronos)
Allarme bomba a Milano - (AdnKronos)
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 08.27
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'allarme bomba che ieri ha gettato nel caos seimila scuole in tutta Italia, oggi classi aperte regolarmente. La premier Giorgia Meloni ha convocato per le 08:30 un vertice con i leader dell'opposizione, compreso Roberto Vannacci (la prima ad essere 'audita', alle 8.30, è Elly Schlein) con l'obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, perché sulla sicurezza serve "una presenza unita e compatta di tutti".

In un video pubblicato sui propri canali social, Meloni ha poi rassicurato genitori e insegnanti: "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo".

Tutte le news in diretta di oggi

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: "Nessuna paura, pensavamo a uno scherzo" - Video
Schlein al presidio dei ricercatori precari: "Governo trova soldi solo per armi e prigioni" - Video
Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli - Video
News to go
Tari, seconda rata in pagamento: bonus sociale, a chi spetta
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza