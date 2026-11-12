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Garlasco, l'ex pm Venditti in tv: "Il colpevole per la giustizia è Stasi, contro Sempio elementi evanescenti"

Il magistrato, sentito ieri come testimone del filone di indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, è stato ospite di Bruno Vespa

Bruno Vespa e Mario Venditti a Porta a Porta - (Screen)
Bruno Vespa e Mario Venditti a Porta a Porta - (Screen)
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12 novembre 2026 | 08.00
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Se sono convinto dell'archiviazione di Sempio nel 2017?. Assolutamente sì". Così l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha risposto a una delle domande che gli sono state poste da Bruno Vespa di cui è stato ospite nel salotto di Porta a Porta.

Nella puntata della trasmissione di Rai 1 andata in onda giovedì sera, il pm, che nelle ore prima era stato sentito come testimone del filone di indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare del delitto di Garlasco.

"La vicenda di Garlasco - ha detto - ha visto l'impegno di oltre 30 magistrati nei vari processi. Pensate a quanti magistrati se ne sono occupati e fino a questo momento Alberto Stasi è ancora colpevole per la giustizia italiana e io a questo mi attengo. Poi nei confronti di Sempio gli elementi sono veramente evanescenti, è stato già detto che manca la pistola fumante ma manca anche tutto il resto. La ricostruzione che c'è nel capo d'imputazione per la quale è stata proposta la richiesta di rinvio a giudizio parla di una serie di fasi in cui sarebbe maturata l'aggressione finale. Ma tutte queste fasi, cioè l'entrata in casa, la proposta sessuale, il rifiuto, lo scatto dell'aggressività..tutto questo da cosa è documentato? Chi lo dice?".

Alla domanda di Vespa se indagherebbe oggi in maniera diversa, la risposta è stata negativa. "Io oggi non indagherei in maniera diversa. A noi all'epoca non è stato chiesto di aprire una nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. La denuncia di cui mi sono occupato era quella della madre di Alberto Stasi che segnalava tre elementi che non la convincevano e che erano stati oggetto di una indagine privata, tra cui il famoso scontrino di Vigevano. Ci hanno chiesto di fare verifiche su questi punti ai fini della revisione alla corte d'appello di Brescia. Revisione che è nella facoltà del condannato", ha precisato.

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