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Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l'avvocata di Sempio: "Giustifichi l'ingiustificabile"

Angela Taccia a Quarto Grado: "Un giorno dovrete chiedere scusa ad Andrea e a me"

Carmelo Abbate e Angela Taccia - (Screen)
Carmelo Abbate e Angela Taccia - (Screen)
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07 novembre 2026 | 07.53
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Toni accesi nella puntata di ieri sera di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, nel blocco dedicato al delitto di Garlasco. Si è infatti consumato uno scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti rappresenta la difesa di Andrea Sempio, per il quale nei giorni scorsi la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio proprio nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.

Parlando della richiesta della Procura, l'avvocata ha "accusato" il giornalista di "mancanza di pudore, nel continuare a intestardirti nel voler per forza trovare una giustificazione - che poi non trovi nel concreto - per dire che Andrea Sempio è colpevole. Quali sono gli elementi oggettivi e concreti che ti portano a essere così sicuro che la tesi della Procura sia effettivamente reale e che sia assolutamente certo che Andrea sia stato rifiutato da Chiara e che quindi sia scoppiata questa furia omicida?", ha chiesto Taccia.

"Devo parlare con una avvocata che a mio avviso sta adottando una difesa molto umana più che tecnica. Avvocata Taccia, giustifichi l'ingiustificabile", è stata la risposta di Abbate.

A quel punto, Taccia, visibilmente contrariata, ha concluso: "Voi vi fate forti del fatto che sono giovane e che sono amica di Sempio, ma un giorno dovrete chiedergli scusa, a lui ma anche a me, come donna e come professionista. Sono mesi che cercano di discriminarmi, ma è il lavoro a parlare per me".

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