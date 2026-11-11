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Caso Garlasco, l'ex pm Venditti: "Amareggiato da indagine su di me, ho risposto a tutto"

È stato sentito come testimone del filone di indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

Mario Venditti - (Ipa)
Mario Venditti - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 17.46
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

"Sono amareggiato perché se questa decisione (essere sentito come testimone, ndr) fosse stata assunta nel settembre del 2025 mi sarei risparmiato un sacco di sofferenze". Con questo spirito l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha lasciato il Tribunale dove è stato ascoltato per oltre tre ore. Accompagnato dal difensore Domenico Aiello, Venditti è stato sentito - nella stessa stanza che occupava anni fa come procuratore aggiunto - come testimone del filone di indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Una testimonianza, davanti ai pm Giuliana Rizza e Stefano Civardi, che arriva solo dopo l'archiviazione decisa dalla Procura di Brescia. Nel settembre 2025 durante una perquisizione a casa Sempio fu sequestrato un pizzino con la frase 'Venditti gip archivia per 20-30 euro' che portò a indagare l'ex magistrato per corruzione in atti giudiziari. Accusa archiviata lo scorso settembre, con la trasmissione per gli altri coinvolti nella vicenda degli atti a Pavia. Venditti, riferisce il suo difensore, "ha risposto a tutto". Sul contenuto del verbale la risposta di Aiello è netta: "Non può dire nulla".

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