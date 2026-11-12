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Rutte: "Un missile russo può colpire Roma 5 minuti dopo Tallinn"

Il segretario generale della Nato: "A volte, la popolazione, non i politici, ma la gente comune, percepisce una sorta di differenza tra i vari Paesi, in particolare rispetto a quelli del fianco orientale"

Mark Rutte - (Ipa)
Mark Rutte - (Ipa)
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12 novembre 2026 | 14.37
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Un missile russo di ultima generazione impiega "cinque minuti" in più a colpire "Roma o Madrid" rispetto a quanto occorre perché si abbatta su una delle capitali baltiche. Lo sottolinea a Dublino, a margine del summit dell'Epc, il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

"Quello che sostengo in tutta Europa - afferma - è che, a volte, la popolazione, non i politici, ma la gente comune, percepisce una sorta di differenza tra i vari Paesi, in particolare rispetto a quelli del fianco orientale, come l'Estonia, la Polonia e altri".

"Il punto che voglio sottolineare è semplicemente questo - prosegue - i missili russi di ultima generazione impiegano cinque minuti in più per raggiungere Dublino, Amsterdam, Madrid o Roma rispetto al tempo necessario per arrivare a Tallinn o Vilnius", conclude.

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