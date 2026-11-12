All'indomani dei negoziati di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, con la mediazione degli Usa, gli inviati del presidente americano Donald Trump - Steve Witkoff e Jared Kushner - sono oggi, giovedì 12 novembre, al Cremlino per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin .

Dopo i colloqui con il leader russo, gli inviati si recheranno a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo i due giorni di negoziati negli Emirati, Witkoff e Kushner hanno affermato di aver riscontrato delle "aperture". Tuttavia, secondo Rbc-Ukraine che cita fonti informate, la delegazione russa ieri avrebbe rifiutato di discutere con l'Ucraina questioni territoriali, cessate il fuoco, sicurezza delle infrastrutture energetiche e del Mar Nero.