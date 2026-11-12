circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Ucraina, Kushner e Witkoff arrivati al Cremlino: colloqui con Putin - Diretta

Dopo i colloqui con il leader russo, gli inviati di trump si recheranno a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Witkoff e Kushner a Mosca - Afp
Witkoff e Kushner a Mosca - Afp
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'indomani dei negoziati di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, con la mediazione degli Usa, gli inviati del presidente americano Donald Trump - Steve Witkoff e Jared Kushner - sono oggi, giovedì 12 novembre, al Cremlino per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.

Dopo i colloqui con il leader russo, gli inviati si recheranno a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo i due giorni di negoziati negli Emirati, Witkoff e Kushner hanno affermato di aver riscontrato delle "aperture". Tuttavia, secondo Rbc-Ukraine che cita fonti informate, la delegazione russa ieri avrebbe rifiutato di discutere con l'Ucraina questioni territoriali, cessate il fuoco, sicurezza delle infrastrutture energetiche e del Mar Nero.

Tutti gli aggiornamenti e le news in diretta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: "Nessuna paura, pensavamo a uno scherzo" - Video
Schlein al presidio dei ricercatori precari: "Governo trova soldi solo per armi e prigioni" - Video
Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli - Video
News to go
Tari, seconda rata in pagamento: bonus sociale, a chi spetta
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza