Il presidente ucraino: "Gli europei avranno voce in capitolo". Kushner: "Lo abbiamo detto a Putin, è importante che Europa ci sia"

L'Europa sarà al tavolo dei negoziati con Ucraina, Russia e Stati Uniti per porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati del presidente americano Donald Trump - Steve Witkoff e Jared Kushner - a Dublino hanno annunciato che i rappresentanti europei parteciperanno ai prossimi negoziati con la Russia. Zelensky ha avuto un faccia a faccia con gli inviati Usa, reduci dall'incontro avuto a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Gli europei, ha detto il leader di Kiev, prenderanno parte ai prossimi colloqui, anziché rimanere "separati" e relegati ai margini delle trattative. "L'Europa avrà una voce, per noi è importante visto che la guerra è in Europa. In futuro noi saremo membri dell'Unione europea, per questo è importante che l'Europa ci sia. E' importante avere l'Europa per le garanzie di sicurezza", le parole di Zelensky. Fumata bianca su un accordo per la liberazione di prigionieri. "Abbiamo raggiunto un risultato sul piano umanitario: i prigionieri saranno liberati e contiamo di realizzare il più grande scambio dall'inizio di questa guerra".

Kushner: "Europa al tavolo, lo abbiamo detto a Putin"

"Non possiamo concludere questo accordo senza che gli europei siano seduti al tavolo dei negoziati. Lo abbiamo detto a Putin, riteniamo sia molto importante", ha fatto eco Kushner. "La gente vorrebbe vedere la fine di questa guerra. È questo che stiamo sentendo dalla gente. La guerra sta durando da tanto tempo e impatta molte persone. Il potenziale dell'Ucraina - ha proseguito - è incredibile. Stiamo parlando con Zelensky e il suo team. I piani per il dopoguerra su cui stiamo lavorando sono davvero incredibili".

L'incontro Zelensky-Meloni

Zelensky ha iniziato la sua missione irlandese con una serie di meeting. "A Dublino ho incontrato i consiglieri per la sicurezza nazionale dei Paesi E4 – Regno Unito, Germania, Francia e Italia – nonché quelli della Commissione europea e del Consiglio europeo. Li ho ringraziati per il loro impegno nel mantenere i contatti con la parte americana, per il loro approccio costruttivo e per il sostegno dimostrato. Abbiamo discusso degli incontri che si sono svolti nelle ultime settimane e negli ultimi giorni a Bruxelles e ad Abu Dhabi. Tutti consideriamo positivamente la ripresa dei negoziati. Tuttavia, la ricerca di soluzioni che possano contribuire a porre fine a questa guerra deve essere realistica, pragmatica e prevedere il pieno coinvolgimento dell'Europa", ha detto Zelensky, che si è soffermato in particolare sull'incontro con Meloni.

. L’ho aggiornata sul processo negoziale, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sulle prossime mosse diplomatiche. È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, delle garanzie di sicurezza e del futuro del nostro intero continente", afferma Zelensky su X.

"Abbiamo inoltre discusso - sottolinea - delle esigenze di difesa dell’Ucraina, alla luce degli incessanti attacchi russi alle nostre città e alle nostre infrastrutture energetiche. Innanzitutto, occorre rafforzare le nostre difese aeree e i missili per i sistemi di difesa, che sono di fondamentale importanza per proteggere la popolazione quest’inverno. Ringrazio Giorgia e tutta l’Italia per la loro costante assistenza e il sostegno all’Ucraina".