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Zelensky-Meloni, l'incontro e la battuta: "Non volevi vedermi" - Video

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12 novembre 2026 | 21.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ti vedevo da un po'". "Non volevi!". Incontro e battute tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino. Il leader di Kiev ha diffuso, sul proprio canale Telegram, una breve clip relativa al bilaterale con la presidente del Consiglio. Al tavolo, con le due delegazioni una di fronte all'altra, si percepisce qualche parola pronunciata da Meloni: la presidente del Consiglio sembra fare riferimento al caso delle ''email'' con le minacce di allarmi bomba che hanno creato il caos nelle scuole italiane l'11 novembre.

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