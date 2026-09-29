"Mi sono sentito male per un edema per la presenza di un tumore. Mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto il tumore. Ora devo seguire le terapie". Alessandro Di Battista, a diMartedì, fa il punto sulle condizioni dopo l'operazione subita a Cuba. L'ex deputato del M5S ha accusato un malore alla fine d'agosto ed è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza prima del rientro in Italia. "Sono andato a Cuba, mi sono sentito male per un edema cerebrale per la presenza di un tumore. A Cuba hanno capito, mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto il tumore. Non dico che ce la farò solo perché combatterò. La retorica del guerriero non mi piace, devo fare le cure. Non devono mollare i dottori, non molleranno", dice Di Battista. "Sto abbastanza bene, alcuni giorni meglio di altri. Oggi sono andato al mare e ho mangiato una bella frittura...".