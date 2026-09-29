Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio, Eni sconta anche le bollette offrendo "un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia", scrive la società in una nota. Il gruppo offrirà, a partire dal primo ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, "mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento".

Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. "Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato". La scontistica di Eni è calcolata in base a "una spesa di un anno di elettricità imposte escluse" con la nuova offerta "per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per 1 anno di gas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno)".

Enel annuncia da aprile uno sconto del 50% sul prezzo dell'elettricità

Enel annuncia uno sconto del 50% sul prezzo dell'elettricità. È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2MWh l’anno) uno sconto di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso. E' quanto si legge in una nota.

L’offerta a prezzo fisso “Digital luce” di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti.

L’offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026. Rispetto al prezzo all’ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l’anno) garantisce uno sconto di oltre 200 euro l’anno solo per la componente di energia elettrica. L’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come proveniente da fonti rinnovabili.

Urso: "Altri seguiranno Eni su bollette? Lo auspichiamo"

"Lo auspichiamo come quando Eni ha fatto la prima iniziativa" sui carburanti, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a SkyTg24 rispondendo alla possibilità che altri operatori seguano la decisione di Eni sul taglio alle bollette dopo il price cap ai carburanti.

Sulla possibilità suggerita dal conduttore che "un'altra grande società, che fa elettricità" (Enel, ndr) faccia una mossa simile a quella di Eni sulle bollette Urso si limita a dire che "si tratta di società quotate in Borsa che rispondono agli azionisti, partecipate dallo Stato ma non controllate". In ogni caso un intervento di altri operatori dopo Eni "lo auspichiamo", dice.