"Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò…e poi ci troveremo come le star". Così Vasco Rossi, attraverso i suoi canali social, si complimenta con Ultimo dopo il concerto-evento a Tor Vergata. Con 250.000 spettatori, il cantautore romano ha infatti superato lo storico record di pubblico pagante stabilito dallo stesso Vasco a Modena Park nel 2017.