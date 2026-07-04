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L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video

04 luglio 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
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"Sono nato e cresciuto in una famiglia in cui si parlava spesso di Cefalù e di Palermo, che ha dato le origini alla mia famiglia. Quindi, questa narrazione ha sempre fatto parte della mia storia. Nel 2010 sono riuscito a portare qui mio padre". Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta al Comune di Cefalù (Palermo), dove ha ricevuto l'atto di nascita del trisavolo Francesco Fertitta. "Anche allora ho incontrato delle persone meravigliose e oggi nuovamente, sono molto grato alla città, alle forze dell'ordine per questa accoglienza. Sono molto grato ai miei familiari".

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