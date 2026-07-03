Bravata oggi a Venezia. Un diciottenne è salito sul tetto di un vaporetto che navigava in Bacino San Marco e il video che lo ritrae è diventato in poche ore virale sui social, anche grazie all'indignazione della neo consigliera comunale Monica Poli, più nota come Lady Pickpocket, che ha un ampio seguito di follower. Il ragazzo, dopo la bravata, ha tentato di dileguarsi prendendo un secondo vaporetto, ma è stato fermato nel pomeriggio dalla Polizia locale di Venezia grazie alla segnalazione del comandante del mezzo che lo ha riconosciuto dal video. E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione.