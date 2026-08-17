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Furto delle opere di Antonello da Messina, svolta nelle indagini: ritrovato il furgone dei ladri

Portate via tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte, 'Madonna col bambino' e 'Francescano in adorazione', da un lato, 'Ecce homo', dall’altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, vicino alla recinzione del museo, le altre due tavole del Polittico

Opere Antonello da Messina - (Ipa)
Opere Antonello da Messina - (Ipa)
17 agosto 2026 | 09.20
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Passi avanti nell’inchiesta per il furto delle tele di legno di Antonello da Messina. Gli inquirenti i della squadra mobile e i carabinieri del nucleo tutela Beni Culturali hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via le opere dal museo regionale di Messina. Il mezzo è stato trovato in una zona non coperta dalle telecamere.

Nella notte di Ferragosto sono state portate via tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte, 'Madonna col bambino' e 'Francescano in adorazione', da un lato, 'Ecce homo', dall’altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre due tavole del Polittico.

Le indagini

La Procura, guidata da Antonio D'Amato, ha ascoltato il personale di vigilanza del museo e visionato le immagini degli impianti di video sorveglianza dello stesso museo e di quelli posti lungo la pubblica via.

La Procura di Messina sta procedendo a carico di persone, allo stato, ignote in ordine al delitto previsto dall’art. 518-bis, comma 2, cp, furto pluriaggravato di opere d’arte.

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