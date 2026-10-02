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Nations League, Francia-Italia 1-1: Bastoni risponde a Olise

Gli azzurri pareggiano con i Bleus allo Stade de France

Gli azzurri festeggiano dopo il gol di Bastoni - Ipa/Fotogramma
Gli azzurri festeggiano dopo il gol di Bastoni - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 19.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Francia e Italia pareggiano 1-1 in un match valido per la terza giornata del Gruppo A di Nations League, disputato allo Stade de France di Saint Denis. Al vantaggio di Olise su punizione al 55', replica Bastoni al 68'. I 'Bleus' chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Upamecano per doppia ammonizione all'85'. Nell'altro match del girone il Belgio batte 3-0 la Turchia. Nella classifica del girone Francia in testa con 7 punti, segue il Belgio a 6, l'Italia a 4, chiude la Turchia a zero. Lunedì prossimo gli azzurri ospitano la Nazionale di Montella, mentre la Francia, ospita i 'Diavoli Rossi'.

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nations league italia francia stade de france mancini zidane
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