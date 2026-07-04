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Rivolta nel carcere di Enna, oltre 100 detenuti occupano parte del vecchio padiglione

Distrutte le telecamere di sorveglianza, la protesta dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche rendendo impossibile i contatti con i familiari

Carcere - Fotogramma /Ipa
Carcere - Fotogramma /Ipa
04 luglio 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rivolta nel carcere di Enna dove oltre cento detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione, dopo avere distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è iniziata e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti è iniziata dopo che un fulmine aveva colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche facendo saltare le linee e rendendo impossibile i contatti tra detenuti e familiari.

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carcere enna carcere enna rivolta detenuti
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