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Milano, colpito con venti coltellate alla schiena per strada: grave un 55enne

Per la violenta aggressione è stato arrestato un gambiano di 22 anni

Polizia - Archivio
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04 luglio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Violenta aggressione in zona San Siro a Milano verso le 7.20 di questa mattina. Un cittadino gambiano di 22 anni, mentre camminava da solo in via Capecelatro, ha colpito alla schiena, con una ventina di fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar.

Il 22enne è stato bloccato da alcuni passanti e avventori di un bar, mentre il 55enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. La polizia giunta sul posto, ha arrestato l'uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell'aggressione, le indagini sono in corso.

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aggressione violenta coltellate San Siro milano milano aggressione
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